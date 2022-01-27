Бумажные листки нетрудоспособности продолжат выдавать в четырех исключительных случаях.

Министерство здравоохранения разработало проект приказа "О внесении изменений в некоторые приказы Минздрава" о медицинских заключениях о временной нетрудоспособности и электронных больничных.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. Таким образом, бумажные листки нетрудоспособности в четырех исключительных случаях продолжат выдавать до 1 мая 2022 года.

Врачи смогут выписывать бумажные больничные, если:

- нужно продлить или закрыть листок нетрудоспособности, который был выдан в бумажной форме до 1 октября 2021 года;

- истек срок (семь дней), в течение которого врач может внести изменения в медицинское заключения о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения. В таком случае решение о выдаче листка нетрудоспособности принимает врачебно-консультативная комиссия учреждения здравоохранения, а при ее отсутствии — главный врач учреждения;

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- происходит усыновление ребенка в течение двух месяцев с даты его рождения, указанной в свидетельстве о рождении. Листок нетрудоспособности выдается на основании решения суда об усыновлении и свидетельства о рождении;

- возникли технические проблемы с передачей данных, что приводит к невозможности формирования электронного листка нетрудоспособности в течение семи дней с даты создания медицинского заключения о временной нетрудоспособности до устранения таких проблем.

В то же время, отмечается, что факт неподключения учреждения здравоохранения к электронной системе здравоохранения не является основанием для выдачи бумажных больничных.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2021 года в Украине началась реформа электронных больничных. По состоянию на середину января этого года с начала реформы электронных листков нетрудоспособности украинцы более 4,5 млн раз воспользовались новой услугой.