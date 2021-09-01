На сегодня 79% учреждений здравоохранения уже формируют электронные медицинские заключения о временной нетрудоспособности, остальные должны перейти на них до 1 октября.

На сегодня в Украине 79% учреждений здравоохранения уже формируют электронные медицинские заключения о временной нетрудоспособности другие должны перейти на них до 1 октября.

Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения, соответствующий приказ Минздрава о продлении срока переходного периода для е-больничных уже прошел государственную регистрацию.

В ведомстве напомнили, что переходный период к выдаче только электронных листков нетрудоспособности начался 4 июня 2021 года.

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По данным Минздрава, за это время 2 349 учреждений здравоохранения создали более 228 тыс. электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

"Для формирования в учреждении электронных медицинских заключений необходимо подключение и регистрация в электронной системе здравоохранения и обученные медспециалисты. Сведения о заключении попадают в Электронный реестр листков нетрудоспособности, где на основании них формируется электронный больничный. 79% учреждений за лето полностью освоили этот процесс", - заявила генеральный директор директората цифровых трансформаций в здравоохранении Мария Карчевич.

Она объясняет, что в течение этого времени врачи могли формировать как медицинские заключения о временной нетрудоспособности в электронной системе здравоохранения, так и выдавать бумажные больничные. Но большинство отходит от работы с бумагами.

"Поскольку электронный больничный является основанием для выплаты средств за период нетрудоспособности граждан, а вопрос финансов, особенно в период заболевания, является важным – Минздрав решил продлить срок переходного периода до 1 октября, чтобы все получали качественные услуги и не остались в стороне системы социальной защиты населения", - добавила Карчевич.

Электронные больничные: что известно

В феврале Верховная Рада одобрила постановление об обеспечении функционирования электронного реестра листков нетрудоспособности.

В марте Кабинет министров утвердил постановление, благодаря которому Министерство цифровой трансформации и Минздрав смогли запустить электронные больничные. Врачи могут формировать медицинские заключения онлайн - через электронную систему здравоохранения.

С июня по август медицинские учреждения могли формировать как электронные больничные, так и выдавать бумажные листы нетрудоспособности. Полный переход на электронную систему формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности должен был состояться 1 сентября.

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Автор: Инна Андалицкая