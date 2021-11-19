Контактный центр будет работать ежедневно в течение трех месяцев.

Министерство здравоохранения запустило работу контактного центра по предоставлению консультации по вопросам, связанным с запуском электронных больничных.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, получить необходимые разъяснения можно, позвонив по номеру "горячей линии" 1677.

Контактный центр будет работать ежедневно в течение трех месяцев. Около 20 операторов ежедневно консультируются с 08 до 22 часов.

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"Чтобы адаптировать изменения быстрее и качественнее, нам нужно наладить взаимодействие с людьми. Поэтому мы вместе с полноценным стартом реформы запустили "горячую линию" и рассчитываем на обратную связь, чтобы улучшить сервис государственных цифровых услуг и вместе сделать его удобным и понятным для всех", – сказала заместитель министра по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 октября все учреждения здравоохранения выдают электронные больничные.

В июне этого года стартовал переходный этап запуска е-больничных по всей Украине.

Автор: Леся Лещенко