Бумажные больничные с 1 октября выдавать уже не будут, но те, которые выдали до этой даты, еще будут действительными.

С 1 октября Украина полностью переходит на электронные больничные - с октября оформление всех больничных будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения.

"Электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач выписал больничных листов. Ведь каждый документ должен быть утвержден собственной электронной подписью медработника", — пояснил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на своей странице в Telegram.

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Сейчас 137 тысяч медицинских работников уже прошли онлайн-обучение, а 2,9 тысячи медучреждений уже оформляют е-больничные. С начала работы системы создано почти миллион медицинских заключений о нетрудоспособности.

"Всего 100 больниц пока не смогли настроиться на работу в новых условиях, но до 1 октября есть время, чтобы "подключить" эти заведения к электронной системе", — резюмировал Радуцкий.

Напомним, еще с 10 июня 2021 года медицинские учреждения начали постепенный переход на электронные больничные. Полностью на них должны были перейти с 1 сентября, но запуск отложили из-за недостаточной технической подготовки медучреждений.

Как оформить электронный больничный

Чтобы получить е-больничный, надо прийти на прием к врачу, который создаст электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в реестре и подписать его кэпом (квалифицированная электронная подпись). Информация попадет в систему E-health и в Пенсионный фонд.

Автоматически сформируется электронный листок нетрудоспособности — это документ, по которому начисляют выплаты.

Пациент получит об этом сообщение от системы E-health. Затем больничный попадет в реестр Пенсионного фонда, где формируется электронный листок нетрудоспособности. Пациент также получает сообщение на телефон от ПФУ.

Работодатели смогут просмотреть информацию о больничных своих сотрудников через личный электронный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда.

Важно знать, что если пациент выздоровеет в предварительно установленный врачом срок, больничный закроется автоматически без посещения медучреждения. Если больничный нужно будет удлинить, необходимо будет осуществить еще один визит к врачу.

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Автор: Виктория Гордиенко