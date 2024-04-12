Мальчик страдал заложенностью носа. Ни он, ни мама не догадывались, что в ухе может быть насекомое.

В Тернопольской области в ухе 4-летнего мальчика обнаружили паука. Об этом сообщается на странице Скалатской коммунальной районной больницы в Facebook.

Отмечается, что мама мальчика обратилась в больницу с жалобами на заложенность носа, слизистые выделения и затруднение носового дыхания у ребенка.

При осмотре мальчика врач обнаружил аллергический ринит и инородное тело в ухе - паука. Ни мама, ни ребенок не догадывались, что там может быть насекомое.

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Врач вытащила паука из уха мальчика. Насекомое было не живым.

В медучреждении дали советы, как действовать в таких случаях.

"Если вам или ребенку попало инородное тело, дайте возможность ему вылезти самому. Нужно оттянуть ухо и потрясти головой. Сера придумана природой для того, чтобы защищать слуховой проход от насекомых и создает антибактериальную среду. Не нужно идеально чистить уши. Если самостоятельно не удается вытащить насекомое, лучше обратитесь за помощью", - отметили медики.

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