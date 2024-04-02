Причина заболевания - давний укус клеща, приведший к боррелиозу, который не пролечили.

Во Львовской областной инфекционной больнице лечат 18-летнего юношу, у которого диагностировали редкое осложнение - акродерматит, спровоцированное непролеченной болезнью Лайма (боррелиоз). Об этом УНИАН рассказала врач-инфекционист Карина Калайдина.

По ее словам, родители парня рассказали, что лет восемь назад, отдыхая в Карпатах, его укусил клещ. Примерно через месяц на коже появились эритематозные высыпания на лице, туловище - красные пятна в виде колец. Они являются одним из симптомов болезни Лайма (боррелиоза). Тогда никто не обратился за помощью к медикам и не лечил болезнь Лайма, а эритемы через некоторое время исчезли.

"Где-то через месяц у него появились боли в суставах. Причем они были настолько сильными, что пришлось обратиться к врачу. Тогда и обнаружили боррелиоз, но должным образом не пролечили. И сейчас у него время от времени болят суставы. Кроме того, появились высыпания, характерные для акродерматита - это третья стадия болезни Лайма", - говорит Калайдина.

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После обследований медики направили пациента в инфекционную больницу Львова. Все анализы на боррелиоз у юноши положительные. Кроме того, у него обнаружили миокардит (воспаление сердечной мышцы), который также спровоцирован непролеченным боррелиозом.

Сейчас юноша проходит 28-дневное лечение специфическим антибиотиком. Врачи ждут, как организм отреагирует на него и будет ли положительный результат.

Калайдина признается, что за время своей медицинской практики не имела дела с таким заболеванием - это ее первый пациент с такой стадией боррелиоза.

Заместитель директора по медицинской части инфекционной больницы Андрей Орфин говорит, что акродерматит встречается крайне редко. Последний случай был в 2012 году, тогда болела жительница Закарпатья.

Что такое болезнь Лайма и чем она опасна

Болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз - инфекционное заболевание, передающееся человеку клещами в результате укуса.

Болезнь диагностируют по ее симптомам, включающим, в том числе, наиболее характерный признак - мигрирующую кольцевидную эритему - высыпания на коже. На месте укуса клеща возникает круглое или овальное красное пятно, которое постепенно увеличивается в размерах. Сыпь напоминает мишень.

Инкубационный период может длиться в среднем 12 суток. Первые признаки болезни схожи с симптомами гриппа: лихорадка, озноб, вялость, чувство ломоты во всем теле и головная боль.

Через несколько недель после заболевания у ряда больных развиваются менее типичные симптомы, такие как: выраженная слабость, нарушение сердечной деятельности, гепатит, конъюнктивит или эписклерит.

В случае отсутствия должного лечения инфекционный процесс распространяется на суставы, сердечную мышцу и нервную систему. На этой стадии симптомы болезни включают выраженную боль в суставах и отечность.

Легкое течение заболевания (с отсутствием интоксикации и лихорадки) допускает возможность амбулаторного лечения. Больные с более сложным течением заболевания обязательно должны проходить лечение в инфекционном стационаре.

Основными препаратами при лечении болезни Лайма являются антибиотики. Их выбор, дозировка и длительность применения определяют в соответствии со стадией заболевания. Раннее применение антибактериальной терапии, как правило, приводит к быстрому и полному выздоровлению больных.

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