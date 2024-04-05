Данные об этих случаях врачи передали в полицию.

За неделю в Киеве были госпитализированы трое детей с признаками интоксикации наркотическими веществами.

Об этом сообщает КНП "Киевская городская детская клиническая больница 1" в соцсети. "За неделю в наше заведение "Первая детская больница" поступили три ребенка с признаками интоксикации наркотическими веществами, которые содержались в сладостях", - сказано в сообщении.

Там уточнили, что 23 марта были госпитализированы два ребенка из одной семьи с проявлениями нарушения сознания, недомогания, рвотой. "Младший ребенок был госпитализирован в реанимацию. Причиной их состояния был каннабис. Оба ребенка накануне употребляли гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки", - констатируют медики.

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В клинике сообщили, что 26 марта поступил ребенок в состоянии психомоторного возбуждения с галлюцинациями и рвотой, расширенными зрачками, пониженным мышечным тонусом. Отмечается, что накануне ребенок употреблял шоколад с псилоцибицином подаренный его отцу.

Медики призывают родителей изучать состав продуктов, которые они дают детям.

Медики передали информацию об этих случаях в полицию.

Что такое псилоцибицин

Псилоцибицин это наркотик растительного происхождения, который содержится в грибах, имеет вещества, влияющие на психику человека и вызывают различные галлюцинации.

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