Случаи заболевания подтвердили во Флориде и Техасе.

В Соединенных Штатах начали фиксировать распространение малярии. За последние два месяца там подтвердили уже пять случаев заражения, вызванных укусами комаров.

Как сообщает "Голос Америки", это первый случай местного распространения малярии за последние 20 лет. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний заявили, что четыре случая заболевания зафиксировали во Флориде. Еще один человек заболел малярией в Техасе.

Малярия – опасное заболевание, вызываемое паразитом, который распространяется через укусы комаров. Инфицированные пациенты могут иметь таки симптомы как озноб и лихорадка. Кроме того, могут развиваться признаки, похожие на проявления гриппа. Без надлежащего лечения могут возникнуть серьезные осложнения, а в некоторых случаях пациенту грозит смерть.

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Ежегодно в США фиксируют около двух тысяч случаев малярии. Однако заболевание обнаруживают преимущественно у путешественников, побывавших в странах, где малярия распространена. С 1992 года в США произошло 11 вспышек малярии, вызванных укусами комаров. Последняя – в 2003 году в округе Палм-Бич во Флориде. Там заболели восемь человек.

Вспышки опасных заболеваний

В 2022 году в мире начала распространяться оспа обезьян. В ВОЗ объявили вспышку "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение".

Впервые организация была проинформирована о новом заболевании 7 мая, когда в Великобританию приехал человек, зараженный оспой. После этого заболевание зафиксировали в более чем 25 странах мира. Уже в сентябре 2022 года оспа была лабораторно подтверждена у одного пациента в Украине.

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