Во время медицинского осмотра у иностранца обнаружили возбудители малярии.

В Харькове зарегистрировали первый в этом году завозной случай малярии.

Об этом 10 января сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава.

Болезнь привез гражданин Республики Конго, прибывший на учебу в украинский ВУЗ. Во время медицинского осмотра в городской студенческой больнице Харькова у парня обнаружили возбудители малярии.

"Для дообследования, постановки диагноза и лечения больного госпитализировали в терапевтическое отделение коммунального некоммерческого предприятия "Городская клиническая больница №31" Харьковского городского совета. В очаге по месту жительства больного специалистами Харьковского городского филиала нашего учреждения проведено эпидемиологическое расследование и введен комплекс противоэпидемических мероприятий", - рассказали в центре.

Там напомнили, что малярия - это группа трансмиссивных заболеваний, передающихся от больного к здоровому человеку малярийными комарами и протекающих с лихорадкой, ознобом, проливным потом.

Читайте такжеОно еще и летает: названы наиболее опасные насекомые летомБолезнь наиболее распространена в странах Африки, Центральной и Южной Америки, Азии, Океании. Диагностика заболевания основывается на клинико-эпидемиологических данных (пребывание в эндемичной по малярии стране), клинических признаках (лихорадочных приступах) и результатах исследования крови.

Для предотвращения заболевания людям, выезжающим в эндемичные страны, рекомендуют делать химиопрофилактику. Препарат определяется врачом с учетом степени распространенности малярии в каждой конкретной местности.

"Если после посещения страны с тропическим климатом у вас возникла лихорадка, появились головная боль, слабость, озноб или другие симптомы, немедленно обращайтесь к врачу! Обязательно сообщите, какую страну вы посещали и когда", - отметили в центре.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове зафиксировали завезенный случай тропической малярии летом 2021 года. Инфекцию обнаружили у 42-летней местной жительницы, вернувшейся из Нигерии 16 августа.

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