Она становится причиной каждой четвертой смерти после беременности.

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило таблетки от послеродовой депрессии у женщин. Эта болезнь является серьезной проблемой - в этом году в Киевской области женщина с послеродовой депрессией выбросила ребенка с 5 этажа.

Как сообщает The Wall Street Journal, их надо будет принимать один раз в сутки ежедневно в течение двух недель. Лекарства должны поступить в продажу до конца года. Их производителями являются компания Sage Therapeutics и ее партнер Biogen. В то же время таблетки будут продаваться под торговой маркой Zurzuvae.

Отмечается, что новый препарат должен облегчить симптомы в течение нескольких дней вместо недель или месяцев со старыми антидепрессантами.

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"Это будет жизненно важный инструмент для быстрого улучшения функционирования пациентов", - подчеркнула доктор Кристина Делигианнидис, директор отдела женского поведенческого здоровья в больнице Zucker Hillside в Нью-Йорке.

Лекарство должно быть проверено Управление по контролю за наркотиками (DEA). По мнению аналитиков, его классифицируют как контролируемое вещество с относительно низким потенциалом для злоупотребления.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), послеродовая депрессия поражает каждую 8 маму после рождения ребенка в США. Однако истинный показатель может быть выше. Послеродовая депрессия может привести к передозировке наркотиков и самоубийствам. Она вызывает почти каждую четвертую смерть после беременности.

Ожидается, что новые таблетки изменят эту печальную статистику. Они стимулируют рецептор мозга, который замедляет работу и помогает контролировать стресс. Также они могут быть полезны для женщин с послеродовой депрессией, страдающих из-за бессонницы.

Подтверждение эффекта препарата нашли в опытах на женщинах с симптомами депрессии средней и даже тяжелой степени. Эти матери иногда переставали принимать душ и чистить зубы, не находили сил сменить подгузники и оставляли своих детей плакать в течение длительного времени.

Новый препарат смог уменьшить симптомы послеродовой депрессии почти на 55% после двух недель лечения по сравнению с 40% снижением у пациентов, получавших плацебо. Побочные эффекты включают сонливость, головокружение и седативный эффект.

Это не первый препарат для таких женщин - в 2019 году получался похожий, однако его нужно было вводить внутривенно. Кроме того, часто женщины все равно обращались к антидепрессантам.

Создание новых лекарств в мире

Как ранее сообщал УНИАН, в США начались испытания "таблетки от рака" на людях.

Кроме того, в Соединенных Штатах Америки изобрели препарат, дающий надежду на замедление болезни Альцгеймера.

Также недавно в ООН обнадежили прогнозом по победы над ВИЧ / СПИДом.

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