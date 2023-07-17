Наилучшими результаты лечения были у пациентов моложе 75 лет.

В Соединенных Штатах Америки изобрели препарат, дающий надежду на замедление болезни Альцгеймера. Как пишет The Times, американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Company, производящая препарат донанемаб, опубликовала окончательные результаты испытания своих лекарств.

Этот препарат атакует и уничтожает накопление белка под названием амилоид, повышение которого фиксируют у пациентов с болезнью Альцгеймера. Во время испытаний около 1700 пациентов получали донанемаб или плацебо внутривенно каждые четыре недели в течение 18 месяцев.

У тех, кто принимал препарат, согласно исследованию, замедлились темпы клинического ухудшения на 35% (по сравнению с теми, кто принимал плацебо). В подгруппе пациентов с очень ранней стадией заболевания, известной как легкое когнитивное нарушение, зафиксировано снижение прогрессирования болезни на 60%.

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В то же время после того, как из результатов исключили тех, кто имел более высокий уровень амилоида на старте испытания, уровень замедления прогрессирования заболевания упал до 22%. Наилучшими были результаты пациентов моложе 75 лет.

Некоторым пациентам прекращали прием лекарств и давали вместо него плацебо, – в случаях, когда сканирование мозга показывало, что в их мозгу больше нет амилоида. В среднем они получали препарат в течение 47 недель.

После отмены препарата такие пациенты продолжали демонстрировать лучший прогресс, чем те, кто начинал с фиктивного препарата. Считается, что это открытие может иметь серьезные последствия для одобрения такого лечения британской Национальной службой здравоохранения (NHS).

Эксперты говорят, что результаты исследования открывают путь к тому, что когда-нибудь болезнь Альцгеймера станет излечимым состоянием, подобно диабету или астме.

"Считается, что более 60% людей, живущих с деменцией, страдают болезнью Альцгеймера. Это действительно поворотный момент в борьбе с болезнью Альцгеймера, и наука доказывает, что болезнь можно замедлить. Такие методы лечения, как донанемаб, являются первыми шагами к будущему, где болезнь Альцгеймера может считаться долгосрочным заболеванием наряду с диабетом или астмой. Людям, возможно, придется жить с этим, но они могут получить лечение, которое позволит им эффективно справляться со своими симптомами и продолжать жить полноценной жизнью", – говорит Доктор Ричард Окли, заместитель директора по исследованиям и инновациям Alzheimer's Association, волонтерской организации, занимающейся поддержкой пациентов с этим заболеванием и его исследованием.

В то же время эксперты имеют ряд замечаний к исследованию. К примеру, его участники в основном не имели других серьезных проблем со здоровьем, что является нехарактерным для пациентов с болезнью Альцгеймера в реальной жизни.

Кроме этого, у препарата серьезные побочные эффекты: у нескольких пациентов в группе, принимавшей донанемаб, наблюдался отек мозга, зафиксировано три смерти, связанные с лечением. В группе принимавших плацебо была зафиксирована одна такая смерть.

Лечение болезни Альцгеймера - последние новости

Болезнь Альцгеймера – или сенильная деменция Альцгеймера – это заболевание, при котором поражается "серое вещество" мозга, что приводит к потере пациентами памяти, слабоумию, которое прогрессирует. Это одна из разновидностей деменции, поражающая около 6% (одного из 16) людей старше 65 лет.

За последний год был зафиксирован прорыв в сфере лечения болезни – был представлен медицинский препарат леканемаб. Эти лекарства, как показали исследования, замедляют разрушение мозга при болезни Альцгеймера. Ученые называли препарат революционным. Он уже одобрен регулирующими органами США.

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