Универсальное лекарство начали разрабатывать еще 20 лет назад.

Так называемая "таблетка против рака", которая, вероятно, "уничтожает" солидные опухоли, в настоящее время прохдит испытания на людях.

Новый препарат, известный как AOH1996, разрабатывался 20 лет и в настоящее время проходит доклинические исследования в США, пишет Sky News. Ранние исследования препарата показали, что он убивает большие опухоли, оставляя незатронутыми здоровые клетки организма.

"Наша противораковая таблетка похожа на снежную бурю, которая закрывает ключевой авиаузел и закрывает все рейсы только для самолетов, перевозящих раковые клетки", - прокомментировала профессор Линда Малкас, которая занималась разработкой препарата.

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До сих пор исследователи пришли к выводу, что AOH1996 может подавлять рост опухоли у животных, а теперь проводится первая фаза клинических испытаний на людях.

В ходе предыдущих исследований препарата выяснилось, что он эффективен при лечении рака молочной железы, предстательной железы, мозга, яичников, шейки матки, кожи и легких. Теперь у ученых появилась надежда, что этот прорыв может привести к созданию более целенаправленных лекарств от рака в будущем.

Лекарства от рака

Несмотря на то, что ученым давно известны разные виды рака, они до сегодняшнего дня еще не смогли придумать эффективное лекарство ни от одного из них. В настоящее время существуют только терапевтические и поддерживающие лекарства. Так, в 2020 году Евросоюз разрешил продажу на своей территории противоопухолевого препарата Lynparza для поддерживающего лечения рака поджелудочной железы.

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