Naegleria fowleri - амеба, живущая в почве и теплых пресноводных озерах, реках, прудах и горячих источниках.

Малыш из Арканзаса (США) умер от редкой инфекции Naegleria fowleri - поедающей мозг амебы, которая разрушает его ткани, вызывает отек и, обычно, смерть. Он, вероятно, заразились ею на "поливалке" (водный аттракцион, - УНИАН) в загородном клубе.

Naegleria fowleri - амеба, живущая в почве и теплых пресноводных озерах, реках, прудах и горячих источниках. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в редких случаях люди заразились Naegleria fowleri из воды для отдыха, в которой было недостаточно хлора, например, в бассейнах, на площадках для купания или в парках для серфинга.

Заражение Naegleria fowleri встречается редко. По данным CDC, в США заражаются всего около трех человек в год, но это обычно заканчивается летальным исходом.

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В случае с Арканзасом 4 сентября 16-месячный мальчик умер, проведя несколько дней в больнице, рассказал CNN коронер округа Пуласки Джерон Хоббс.

Департамент здравоохранения штата провел проверку и установил, что жертва, вероятно, заразилась на площадке для водных развлечений загородного клуба Литл-Рока.

В Департаменте рассказали, что несколько образцов из бассейна и "поливалок" были отправлены в Центр по контролю и профилактике заболеваний для оценки. В CDC обнаружили, что в одном образце с "поливалок" была жизнеспособная Naegleria fowleri.

По словам официальных лиц, загородный клуб Литл-Рока закрыл свой бассейн и водную площадку добровольно, и постоянного риска для населения нет.

Последний случай Naegleria fowleri в Арканзасе произошел в 2013 году, сообщил департамент здравоохранения штата.

По данным CDC, в 2021 году трехлетний ребенок умер от инфекции головного мозга, вызванной Naegleria fowleri, после того, как провел время в "поливалке". В этом случае представители здравоохранения Техаса обнаружили, что вода в брызговике "рециркулировалась и не была должным образом продезинфицирована".

Что нужно знать о Naegleria fowleri

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), этот тип амебы попадает в организм через нос, чаще всего, когда люди плавают, ныряют или погружают голову в пресноводных водоемах.

Проникая в головной мозг амеба разрушает его ткани и вызывает почти всегда смертельную инфекцию, называемую первичным амебным менингоэнцефалитом (ПАМ). Инфекция Naegleria fowleri не может передаваться от человека к человеку.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, симптомы ПАМ обычно появляются через пять дней после заражения, но могут начаться в период от одного до 12 дней.

Среди симптомов - головная боль, лихорадка, тошнота или рвота. Более поздние могут включать спутанность сознания, ригидность затылочных мышц, невнимательность ко всему окружающему и людям, судороги, галлюцинации и кому.

Как только болезнь начинается, она быстро прогрессирует, обычно вызывая смерть в течение примерно пяти дней.

В CDC утверждают, что лучший способ предотвратить заражение при купании в пресной воде - не допускать попадания воды в нос. Также предлагается избегать взбалтывания осадка на дне пресного водоема, где с большей вероятностью обитают амебы.

Другие случаи заражения амебой Naegleria fowleri

Как сообщал УНИАН, в 2021 году в штате Калифорния (США) от этой инфекции умер 7-летний мальчик, подхвативший ее во время купания в озере города Техейма.

А в начале этого года во Флориде от амебы Naegleria fowleri умер мужчина. Медики предполагали, что он подхватил ее после промывания носа водопроводной водой. Однако в местном департаменте здравоохранения отметили, что люди не могут заразиться через питьевую воду из-под крана. Тем не менее, там рекомендовали людям использовать дистиллированную или стерильную воду для промывания носовых пазух. А водопроводную воду следует кипятить не менее одной минуты и охлаждать перед полосканием носа.

В 2022 году Центр по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) Южной Кореи объявил, что в стране впервые зафиксирован случай амебного менингоэнцефалита. Наличие амебы Фоулера подтвердили у умершего человека, заболевшего за границей.

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