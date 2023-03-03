Мужчина из Флориды умер от "поедающей" мозг амебы Naegleria fowleri - одноклеточного организма, обитающего по всему миру.

Мужчина в США умер от поедающей мозг амебы Naegleria fowleri. Возможно, он подхватил ее после промывания носа водопроводной водой.

Департамент здравоохранения в округе Шарлотт штата Флорида подтвердил смерть, но не сообщил подробностей о жертве. Об этом пишет Sky News.

Считалось, что инфекция, вызванная амебой Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri), возникла из-за промывания водопроводной водой носовых пазух, но в департаменте здравоохранения заявили, что расследование все еще продолжается.

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В ведомстве также добавили, что люди не могут заразиться через питьевую воду из-под крана. Но рекомендовали людям использовать дистиллированную или стерильную воду для промывания носовых пазух. А водопроводную воду следует кипятить не менее одной минуты и охлаждать перед полосканием носовых пазух, добавили они.

Амеба Naegleria fowleri - что известно

Naegleria fowleri - одноклеточный организм, обитающий в почве и пресной воде по всему миру.

Амеба проникает в организм через нос, затем перемещается в мозг, где разрушает его ткани и вызывает разрушительную инфекцию, называемую первичным амебным менингоэнцефалитом, или неглериаз, которая почти всегда заканчивается летальным исходом.

Большинство заражений происходит после купания в теплых озерах или реках летом, так как этот организм любит тепло и лучше всего размножается при высоких температурах.

Симптомы включают головные боли, лихорадку, тошноту, потерю равновесия, дезориентацию, судороги и ригидность затылочных мышц. Максимальное время до смерти после заражения - 24 дня.

Инфекция Naegleria fowleri встречается редко: по официальным данным, в 2022 году в США было подтверждено всего три случая. Случаи произошли после контакта с пресной водой в Айове, Аризоне и Небраске. В 2019, 2020 и 2021 годах было по три случая.

Как сообщал УНИАН, один из таких случаев зафиксировано в штате Калифорния. От этой заразы умер 7-летний мальчик, подхвативший ее во время купания в озере города Техейма в июне 2021 года. По мнению врачей, амеба попала мальчику в нос, после чего она подобралась к его самому главному органу всего тела.

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