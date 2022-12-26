Пациент заразился в Таиланде.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) Южной Кореи объявил, что в стране впервые зафиксирован случай амебного менингоэнцефалита (неглериаза), вызываемого амебой Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri), поражающей мозг и нервную систему человека.

Как сообщает KDCA, наличие амебы Фоулера подтвердили у умершего человека, заболевшего за границей.

Информируют, что пациент в течение предыдущих 4 месяцев находился в Таиланде. После возвращения он обратился к врачам с симптомами менингита и был срочно госпитализирован.

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В больнице провели генетическое тестирования на три вида амеб, являющихся возбудителями амебного менингоэнцефалита. В результате было подтверждено заражение амебой Фоулера – первое в Южной Корее.

Что известно о амебном менингоэнцефалите

Амебный менингоэнцефалит, или неглериаз — редкое, но крайне опасное заболевание, вызываемое амебой Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri). Этот паразит поражает мозг и нервную систему человека.

Заражение происходит при попадании паразита в нос, затем – обонятельный нерв и далее в головной мозг. Паразит начинает "поедать" клетки мозга и размножаться, что неминуемо приводит к смерти человека.

Зараженный сперва страдает от повышенной температуры, головной боли и головокружения, перестает чувствовать вкусы и запахи. Со временем у человека начинаются галлюцинации и припадки, напоминающие эпилептические, симптомы обостряются. Могут проявляться проблемы со слухом и зрением. Максимальное время до смерти после заражения – 24 дня.

Подхватить амебу Фоулера можно во время купания и отдыха в озерах или реках, а также при употреблении воды, зараженной амебами. Потому медики рекомендуют проявлять особую осторожность при поездках в районы, где ранее были зарегистрированы случаи заражения. Советуют воздерживаться от плавания и проведения досуга возле водоемов, использовать только чистую воду.

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