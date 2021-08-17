Ребенок несколько дней пробыл в больнице, однако спасти его так и не смогли.

В США для местной семьи купание в озере закончилось трагедией. 7-летний мальчик умер от опасной амебы, которая в буквальном смысле съела его мозг. Ребенок несколько дней боролся за жизнь, но врачи были бессильны.

Об этом сообщило американское издание q13fox.

Так, 7-летний мальчик искупался в озере в городе Техейма, штат Калифорния. 30 июня, после отдыха на водоеме, ребенка госпитализировали. Маленький американец находился на аппарате жизнеобеспечения, потому что у него был тяжелый отек мозга. 7 августа мальчика не стало.

Ребенок умер из-за редкой и опасной амебы, которую он "подхватил" в озере. Это существо, попадая в мозг человека, в буквальном смысле его пожирает. По мнению врачей, амеба попала мальчику в нос, после чего она подобралась к его самому главному органу всего тела.

Родная тетя мальчика открыла сайт для сбора средств на его лечение, там же потом собирали деньги на похороны ребенка. Она рассказала о трагическом инциденте американским СМИ, а родители ребенка общаться с прессой не желают. Однако они не скрывают смерть своего сына и хотят, чтобы об амебе узнало как можно больше людей.

Читайте такжеВпервые за 27 лет: в Кот-д'Ивуаре обнаружили лихорадку Эбола"Пожирающая мозг" амеба довольно редко становится причиной смерти людей. В Калифорнии с 1971 года от этого существа погибли лишь 10 человек.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что паразит, которого называют Naegleria fowleri, попадает в организм людей через зараженную воду. Чаще всего это происходит когда отдыхающие ныряют и плавают в теплых пресноводных водоемах, таких как реки и озера.

Также опасная амеба может быть в бассейнах, в которых не хлорируют воду. Паразит быстро попадает из носа в мозг человека, почти сразу же начинается отек.

Сначала люди, которые "поймали" поедающую мозг амебу, ощущают сильную головную боль, тошноту, рвоту и лихорадку. После этого могут возникать судороги шеи, галлюцинации. Человек, в организме которого есть такая амеба, начинает плохо мыслить, он теряется в пространстве и не понимает, что с ним происходит.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в США зафиксировали рекорд заболеваемости COVID-19 среди детей.

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Автор: Полина Кузенко