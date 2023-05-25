Высокофункциональный протез руки с бионической кистью парню изготовили в Украине.

В Охматдете проходит реабилитацию 14-летний парень из Херсонской области, который потерял руку из-за российского обстрела. Ему установили бионический протез.

Как говорится в сообщении Охматдета, Артур пережил оккупацию Херсонщины, а после освобождения, когда оккупанты начали обстреливать город, он попал под огонь и у него сильно пострадала левая рука.

"Артура сначала повезли в Херсонскую больницу, медики вынуждены были проводить операцию под фонариками, потому что в больнице не было ни света, ни воды. К сожалению, спасти руку было невозможно. Парню сделали ампутацию левой руки выше локтя, а затем направили в НДСБ "Охматдет"", - говорится в сообщении.

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За лечение подростка взялись специалисты отделения микрохирургии Охматдета, а позже начали подготовку парня к протезированию. "Высокофункциональный протез руки с бионической кистью Артуру изготовили в Украине", - отметили в больнице.

Теперь с Артуром начали заниматься специалисты, чтобы он научился ловко использовать протез в повседневной жизни. "Сейчас с парнем только проводят первые тренировки, но он уже может взять яблоко и конфеты, переставить стакан с водой, взять коробок со спичками, оторвать виноград, пожать руку", - рассказали о достижениях подростка в больнице.

Лечение детей в Охматдете

6 апреля врачи Охматдета вытащили осколок российского снаряда из головы 13-летней Софии. Девочка была ранена в результате обстрела оккупантов 5 марта.

А 11 мая стало известно, что в Украине на базе больницы Охматдет будет создан реабилитационный центр со стационарным отделением, помощь в котором будут оказывать детям со всей страны.

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