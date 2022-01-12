Из-за штамма "Омикрон" эпидемические показатели могут возрастать гораздо стремительнее, чем раньше, отметили в Национальной академии наук нашей страны.

В Национальной академии наук Украины проанализировали динамику количества новых выявленных случаев заражение коронавирусом COVID-19 в нашей стране и сделали вывод, что начинается новая волна заболеваемости.

По сравнению с последними числами декабря количество положительных тестов на коронавирус возросло почти на 40%, говорится на странице НАН в Facebook.

В Академии отметили, что в Украине увеличилось количество проведенных тестов.

"...Согласно данным о заразности штамма "Омикрон" и эпидемических тенденций ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Минздраве сказали, будут ли ужесточать карантин из-за "Омикрона"В НАН добавили, что на динамику эпидемии COVID-19 может существенно повлиять открытие каникул после школ и сезонность.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин говорил, что в государстве новый всплеск заболеваемости коронавирусом ожидается в конце января.

Напомним, 10 января коронавирус в Украине диагностировали у 5 429 человек, а 9 числа – у 1 969.

Пандемия коронавируса началась в марте 2020 года, в этом же месяце в Украине ввели карантинные меры. В нашем государстве уже было несколько волн заболеваемости COVID-19.

Ряд производителей уже выпустили вакцины от коронавируса, вакцинация в Украине началась в конце февраля 2021 года.

Коронавирус мутировал, в нашем государстве нашли несколько его видов – сначала был обнаружен штамм "Дельта", а позже – "Омикрон".

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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