Эта вакцина также будет направлена на другие циркулирующие штаммы.

Pfizer подготовит вакцину от штамма коронавируса "Омикрон" уже этой весной.

Об этом заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла, пишет CNBC.

"Эта вакцина будет готова в марте. Мы [уже] начинаем производить определенное ее количество на свой риск", - сказал Бурла и добавил, что эта вакцина также будет направлена на другие штаммы, которые циркулируют.

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Вместе с тем Бурла отметил, что до сих пор не понятно, нужна ли вакцина против "Омикрона" или как она будет использоваться, но Pfizer будет иметь готовые дозы, поскольку некоторые страны хотят, чтобы препарат был готов как можно скорее.

"Надеюсь, что мы достигнем чего-то, что будет иметь гораздо лучшую защиту, особенно от заражения, потому что защита от госпитализации и тяжелой болезни есть уже сейчас, с текущими вакцинами", - сказал Бурла.

Он также отметил, что пока неясно, нужна ли четвертая доза, поэтому Pfizer проведет эксперименты, чтобы определить это.

Как сообщал УНИАН, ранее в США разрешили применение бустерных доз вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech для подростков от 12 до 15 лет и для детей от 5 до 11 лет с ослабленным иммунитетом.

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