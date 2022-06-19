С начала войны повреждено более 700 учреждений здравоохранения, более 100 из них были разрушены полностью.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину подтверждена гибель 12 гражданских медицинских работников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире информационного телемарафона.

"На сегодня есть 12 погибших гражданских медицинских работников. Это те цифры, которые подтверждены статистикой. Но, к сожалению, эта цифра больше, и есть погибшие медицинские работники, которые ушли в ряды Вооруженных сил Украины защищать границы нашей страны и помогать на передовой спасать военнослужащих", - сказал он.

По словам Ляшко, с начала войны было повреждено более 700 учреждений здравоохранения, более 100 из них были разрушены до основания.

Также министр добавил, что медикам на оккупированных территориях будут продолжать начислять заработную плату.

Как сообщал УНИАН, учреждения здравоохранения в Украине начали получать онкопрепараты, поступившие в рамках гуманитарной помощи из США.

Вас также могут заинтересовать новости: