Минздрав позволил лечащим врачам формировать медицинские заключения о временной нетрудоспособности без личного приема беременной.

Министерство здравоохранения упрощает процедуру формирования больничных для беременных, которые из-за российской военной агрессии были вынуждены уехать в другие страны.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Так, на время военного положения Минздрав позволил лечащим врачам формировать медицинские заключения о временной нетрудоспособности (МЗВН) без личного приема беременной.

В то же время, Минздрав рекомендует беременным по возможности держать связь со своим лечащим врачом.

Напомним, ранее сообщалось, что количество людей, которые покинули Украину с начала полномасштабной войны, превысило 5,5 миллиона человек, сообщили в ООН.

По имеющимся данным, по состоянию на 1 мая 5 563 959 украинцев покинули Украину. УВКБ ООН не учитывает лиц из приграничных стран, которые выезжают и возвращаются домой.

Вас также могут заинтересовать новости: