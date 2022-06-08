Медицина в городе находится в таком состоянии, что любая инфекционная болезнь "превращается в смертельную эпидемию".

В Мариуполе катастрофически не хватает врачей, российские оккупанты начали "уговаривать" вернуться к работе пенсионеров старше 80 лет.

Об этом в Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Медицинский коллапс. Несмотря на красивые картинки от пропагандистов, в городе катастрофически не хватает врачей. Уже начали "уговаривать" вернуться на работу пенсионеров 80+. Речь идет даже о банальных терапевтах, не говоря об отсутствии узких специалистов. Мариупольцам предлагают "подождать" или ехать в Донецк. Самостоятельно", - написал он.

Андрющенко опубликовал фото со списком врачей Мариупольской больницы №3, где в перечне есть 17 врачей, а часы приема указаны только для 5 из них.

"Фактически она обслуживает сейчас Центральный и Приморский районы, где не менее 70 тыс. человек. Наглядная демонстрация полного паралича и коллапса медицины. Так до бесконечности можно говорить, что в городе нет угрозы эпидемии, что жизнь улучшилась. Но табло говорит об обратном. В таком состоянии медицины любая инфекционная болезнь превращается в смертельную эпидемию", - отметил советник мэра.

Как сообщал УНИАН, 7 июня оккупационные власти Мариуполя запретили купание в Азовском море. Формальной причиной такого запрета является разминирование, однако реальной – рост заболеваемости кишечными инфекциями и угроза эпидемии холеры.

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