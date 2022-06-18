По данным Минздрава, ежегодно в Украине регистрируется более 140 тыс. случаев заболеваний раком среди взрослого населения.

Учреждения здравоохранения в Украине начали получать онкопрепараты, поступившие в рамках гуманитарной помощи из США.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, Минздрав распределил и доставил на склады 16,5 тонны лекарственных средств, используемых во время лечения пациентов с онкологией.

"Ежегодно врачи регистрируют более 140 тыс. новых случаев заболеваний раком среди взрослого населения страны. Ранняя диагностика и доступное лечение дает шанс на дальнейшую жизнь", - прокомментировала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Она сообщила, что в перечне препаратов есть, в частности: Ондансетрон, Флуороурацил, Метотрексат, Сукральфат, Эзомепразол и другие.

Больницы в Днепропетровской, Житомирской, Волынской, Тернопольской и Черкасской областях уже получили препараты. В ближайшие дни лекарства приедут в другие области.

В Минздраве напомнили, что каждый украинец может пройти шесть бесплатных исследований для раннего выявления онкологии.

Как сообщал УНИАН, 10 июня министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что война уже негативно сказались на общем состоянии здоровья всех украинцев - сократилась возможность диагностики онкозаболеваний и определенных инфекционных заболеваний на ранних стадиях, негативному влиянию подверглось психическое состояние каждого.

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