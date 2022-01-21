6 января Украина ввела бустерную дозу вакцины от COVID-19 для всех желающих вакцинированных в возрасте от 18 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что сертификаты о бустерной прививке от COVID-19 появятся в конце января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

"В конце января (появятся - УНИАН). Сейчас, если нужно, обращайтесь к семейному врачу, он распечатает международное свидетельство, где дополнительно появляется третья прививка", - сказал министр.

Он также отметил, что сертификаты о бустерной прививке от COVID-19 будут "зелеными".

"Это будет "зеленый" продлен на 9 месяцев", - добавил он.

Читайте такжеВ ВОЗ объяснили, кому стоит получить бустерную прививку от коронавирусаКак сообщал УНИАН, 6 января Украина ввела бустерную дозу вакцины от COVID-19 для всех желающих вакцинированных в возрасте от 18 лет.

19 января Кабмин установил срок действия COVID-сертификатов о вакцинации на уровне 270 дней вместо 365.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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