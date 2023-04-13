В министерстве призвали украинцев вакцинироваться от этой болезни.

В Украине 88% людей, которые умерли от коронавируса на прошлой неделе, были в возрасте 60 лет и более.

Такую статистику привели в Министерстве здравоохранения (Минздрав). "Пожилые люди гораздо тяжелее переносят COVID-19 и имеют больший риск умереть. Особенно, если у них есть хронические заболевания", - отметили в Минздраве.

Там отметили, что ежедневная защита от тяжелого течения болезни - это вакцинация.

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"Одной прививки недостаточно для полноценной защиты, сделайте полный курс и бустеры. Это существенно увеличивает шансы на легкое течение и полноценную жизнь после болезни", - пояснили в Минздраве украинцам.

Записаться на конкретную дату и время для прививки от COVID-19 в удобный пункт или центр вакцинации: https://vaccination.covid19.gov.ua/list.

Коронавирус в Украине

В настоящее время в Украине самым распространенным является штамм коронавируса Omicron XBB.1.5 "Кракен". По словам врачей, он переносится пациентами легче, однако очень быстро передается.

При этом в конце марта в Минздраве начали фиксировать рост количества больных с осложнениями коронавируса. Из-за этого министерство начало программу поддержки вакцинации в 10 регионах Украины.

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