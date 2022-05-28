По словам главного санврача Кузина, холера может быть больше заносной или точечной.

Эпидемия холеры может вспыхнуть в городах, где проходят активные боевые действия, поскольку заражение происходит через грязную воду.

Об этом заявил санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Зеркалу недели". При этом он заверил, что в Украине достаточно ресурсов, чтобы не допустить этого.

"В Украине достаточно сильная материально-техническая, организационная и даже юридическая база. Есть четкие системы эпидемиологического надзора и мониторинга за холерой. Есть соответствующие приказы, которые рейтингуют регионы страны по трем группам", – рассказал Кузин.

Он пояснил, что чаще всего болезнь проявляется в летний период, поэтому исследования проводят с 1 мая.

Эпидемиологический забор образцов осуществляют:

из поверхностных водоемов;

из мест рекреации, рек и водозабора;

питьевой воды.

"За счет системы эпидемиологического надзора даже один случай холеры будет достаточно быстро диагностирован, и запустится система реагирования, которая позволит его локализовать", – пояснил санитарный врач.

Для чрезвычайных ситуаций в Украине есть определенный запас вакцины против холеры. Она имеет высокую эффективность - около 85%.

"Определенный резерв вакцины мы сейчас все равно запросили у ВОЗ. Преимущественно для нужд системы здравоохранения или вакцинации медработников", – отметил Кузин.

Он пояснил, что обычно ее используют в африканских или в странах, эндемичных по холере. Климат Украины является совсем другим, поэтому использование этих препаратов для прививок не рекомендуют без острой необходимости.

По словам Кузина, холера может быть больше заносной или точечной, то есть не является присущей для всей территории государства.

Ситуация может быть критической на неподконтрольных Украине территориях, потому что нет доступа к информации и данным мониторинга.

"Но мы рассчитываем на скорое освобождение. После этого начнется рутинная работа на деоккупированных территориях. Сейчас она запущена по четырем областям — Киевской, Черниговской, Житомирской и Сумской", – сообщил Кузин.

Мониторинг воды, почв, пищевых продуктов выполняют после разминирования территорий.

"Лишь после того, как такая работа будет проведена, местным органам власти дается соответствующее указание о том, что территория является безопасной", – заявил Кузин.

Он добавил, что в Киевской области удалось провести все анализы довольно быстро – мобильные бригады справились за месяц.

Как сообщал УНИАН, 13 мая врач-инфекционист Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий сообщил, что во время войны в Украине есть риск роста заболеваний на дифтерию и холеру.

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