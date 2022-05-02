Отмечается, что все взрослые должны делать прививки против столбняка и дифтерии в соответствии с календарем вакцинации.

В условиях войны в Украине риск заболеть одной из опасных болезней увеличивается, как и актуальность рутинной вакцинации. Поэтому киевлянам советуют пройти вакцинацию от столбняка и дифтерии в соответствии с календарем вакцинации.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Отмечается, что все взрослые должны делать прививки против столбняка и дифтерии в соответствии с календарем вакцинации: один раз в 10 лет, начиная с 16 лет.

"Сейчас риск получить травму значительно увеличивается, растет и угроза столбняка. Напомню, он передается при попадании в рану загрязненной почвы, из-за травмирования острыми предметами или обломками древесины. Возможность заболеть дифтерией в условиях скопления и перемещения большого количества людей также увеличивается. Поэтому не медлите, посоветуйтесь со своим семейным врачом и сделайте прививку против столбняка и дифтерии. Во всех коммунальных учреждениях вакцина в наличии и бесплатная. Позаботьтесь о своем здоровье и своих родных", – отметил Поворозник.

Ранее УНИАН писал, как и от каких болезней нужно прививаться во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: