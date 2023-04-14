В министерстве подробно объяснили, кто и как может закупать лекарства для военных ВСУ.

С начала апреля рецептурные лекарства в аптеке можно купить не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Об этом напомнили в Минздраве. "Нововведение не изменит условия закупки лекарств для нужд медицинского фронта: Минздрав не изменил статус категории отпуска ни одного из препаратов, все рецептурные остались рецептурными, все, которые до этого продавались без рецепта, граждане и в дальнейшем смогут покупать без рецепта", - подчеркнули в министерстве.

В Минздраве еще раз объяснили, что те лекарства, которые и раньше были рецептурными, теперь просто можно будет получить еще и по электронному рецепту.

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"Доступ к лекарствам для защитников - приоритет самого высокого уровня. Они и в дальнейшем будут отпускаться без рецепта через соответствующих дистрибьюторов", - отметили в Минздраве.

Такая возможность предусматривается на период действия военного положения, следовательно, дистрибьюторы (субъекты, имеющие лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по производству, оптовой торговле лекарственными средствами) могут отпускать лекарственные средства военным администрациям, подразделениям ВСУ, организациям и учреждениям, привлекающим к своей деятельности волонтеров и оказывающим гуманитарную помощь.

Таким образом, механизм остается неизменным: по-прежнему волонтерские и благотворительные организации по запросу соответствующего учреждения, воинской части или учреждения здравоохранения могут закупать рецептурные лекарственные средства непосредственно у дистрибьюторов без рецепта.

"Норма не распространяется на закупку наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также сильнодействующих, ядовитых, радиоактивных веществ", - уточнили в министерстве.

Ведение е-рецептов в Украине

Весной 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал переход на е-рецепты. В ноябре того же года в Минздраве заявили, что с апреля все антибиотики, которые зарегистрированы в Украине, будут отпускаться в аптеках только по электронному рецепту.

А с 1 апреля в Украине для приобретения рецептурных лекарственных препаратов добавился цифровой инструмент – "е-рецепт".

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