Министр подчеркнул, что диджитализация в сфере здравоохранения уже состоялась.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что электронные рецепты для лекарств в Украине планируют запустить весной 2022 года.

Об этом Ляшко заявил в интервью Радио Свобода.

"Мы уже перешли и на электронный больничный, и на электронный первый рецепт по инсулинам. Весной планируем запустить электронный рецепт на все лекарственные средства. Поэтому сегодня диджитализация в сфере здравоохранения состоялась, Интернет есть", - заявил Ляшко.

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Министр также отметил, что ситуация с сетью в больницах не является идеальной, однако "уже на твердую четверку по Интернету".

В случае, если проблемы все же возникли, Ляшко рекомендовал обращаться на "горячую линию" Национальной службы здоровья Украины для оперативного решения вопросов.

Как писал УНИАН, с 1 октября пациенты с сахарным диабетом уже могут бесплатно получить инсулин по программе "Доступные лекарства".

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Автор: Виктория Гордиенко