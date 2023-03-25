На приеме у врача пациент сможет сам выбрать, какой рецепт он хочет.

Во время полномасштабной войны в Украине все рецептурные лекарства будут отпускаться как по электронным, так и бумажными рецептами.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карпевич во время информационного телемарафона, комментируя запуск электронных рецептов.

"Мы не расширяем перечень препаратов, которые становятся рецептурными, то есть те лекарства, которые употреблялись по назначению врача, они и будут употребляться по назначению врача. Мы говорим о том, что к инструменту бумажного рецепта добавляем новый инструмент - электронный рецепт. Понимая то, что в нашей стране продолжается военное положение, могут быть перебои с электропитанием, доступом к интернету и т.д., у нас вводится переходный период - будут действовать и бумажный, и электронный рецепты. На приеме у врача пациент сможет сам выбрать, какой рецепт он хочет. Такой переходный период будет действовать на время полномасштабной войны в Украине", - сказала она.

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Е-рецепт в Украине

Переход украинцев на электронные рецепты министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал еще весной 2022 года. И с 1 апреля этого года отпуск всех рецептурных лекарств начнет осуществляться по электронному рецепту.

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