С начала 2022 года число детей, госпитализированных с COVID-19 или подозрением на него, выросло почти в четыре раза.

В Министерстве здравоохранения объяснили, как родители могут предупредить заражение детей коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрав.

В министерстве подчеркнули, что с начала 2022 года количество детей, госпитализированных с COVID-19 или подозрением на него, выросло почти в четыре раза.

Так, по состоянию на 3 февраля включительно на стационарном лечении находится 2 тыс. 084 ребенка с диагнозом COVID-19 и 450 детей с подозрением на него. Тогда как на 2 января эти цифры составляли 363 заболевших детей и 322 детей с подозрением.

Чтобы предупредить заражение детей коронавирусом, Минздрав рекомендует родителям:

научить детей регулярно мыть руки с мылом не менее 20 секунд;

научить детей кашлять и чихать в салфетку или сгиб локтя;

научить детей не подходить к больным ближе чем на полтора-два метра;

больные дети должны оставаться дома, не посещать дошкольные учреждения и школы;

детям и родителям следует воздерживаться от посещения мест скопления людей;

вакцинировать от COVID-19 детей от 12 лет;

вакцинироваться самим.

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Как сообщал УНИАН, в Украине детей от 12 лет прививают от COVID-19 вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США на середину октября 2021 года, она на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет.

Для того чтобы вакцинировать ребенка 12-17 лет от коронавирусной болезни, родителям достаточно просто записать его в любой пункт или центр прививки. Адреса и контакты центров и пунктов можно найти на vaccination.covid19.gov.ua/list или по тел. 0800602019.

Детям 12-13 лет для прививки необходимо согласие одного из родителей или опекуна. Для детей от 14 лет согласие родителей не требуется, достаточно их собственного желания вакцинироваться.

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