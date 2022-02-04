Впервые суточное количество новых случаев превысило отметку в 40 тысяч.

За прошедшие сутки в Украине выявлено 43 тыс. 778 больных COVID-19, в частности, заболели 4 тыс. 381 ребенок и 873 медицинских работника.

Об этом в Facebook сообщает Министерство здравоохранения.

С коронавирусной болезнью вчера госпитализировали 4 тыс. 328 человек, умерли – 174, выздоровели – 9 тыс. 497 человек.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 4 млн 213 тыс. 675 человек; выздоровели - 3 млн 660 тыс. 351 человек; умерли – 100 тыс. 983. Сделано 18 млн 404 тыс. 417 ПЦР-тестов.

Коронавирусная статистика по регионам по состоянию на 4 февраля:

г. Киев – 2869;

Винницкая область – 1356;

Волынская область – 1034;

Днепропетровская область – 2115;

Донецкая область – 1799;

Житомирская область – 3310;

Закарпатская область – 882;

Запорожская область – 1060;

Ивано-Франковская область – 1959;

Киевская область – 1551;

Кировоградская область – 331;

Луганская область – 805;

Львовская область – 3791;

Николаевская область – 921;

Одесская область – 4136;

Полтавская область – 1202;

Ровенская область – 2521;

Сумская область – 2073;

Тернопольская область – 1664;

Харьковская область – 1789;

Херсонская область – 1058;

Хмельницкая область – 2081;

Черкасская область – 1166;

Черновицкая область – 994;

Черниговская область – 1311.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Сутками ранее количество новых больных тоже было рекордным, однако умерших тогда было на несколько десятков больше.

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