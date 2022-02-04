За прошедшие сутки в Украине выявлено 43 тыс. 778 больных COVID-19, в частности, заболели 4 тыс. 381 ребенок и 873 медицинских работника.
Об этом в Facebook сообщает Министерство здравоохранения.
С коронавирусной болезнью вчера госпитализировали 4 тыс. 328 человек, умерли – 174, выздоровели – 9 тыс. 497 человек.
За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 4 млн 213 тыс. 675 человек; выздоровели - 3 млн 660 тыс. 351 человек; умерли – 100 тыс. 983. Сделано 18 млн 404 тыс. 417 ПЦР-тестов.
Коронавирусная статистика по регионам по состоянию на 4 февраля:
- г. Киев – 2869;
- Винницкая область – 1356;
- Волынская область – 1034;
- Днепропетровская область – 2115;
- Донецкая область – 1799;
- Житомирская область – 3310;
- Закарпатская область – 882;
- Запорожская область – 1060;
- Ивано-Франковская область – 1959;
- Киевская область – 1551;
- Кировоградская область – 331;
- Луганская область – 805;
- Львовская область – 3791;
- Николаевская область – 921;
- Одесская область – 4136;
- Полтавская область – 1202;
- Ровенская область – 2521;
- Сумская область – 2073;
- Тернопольская область – 1664;
- Харьковская область – 1789;
- Херсонская область – 1058;
- Хмельницкая область – 2081;
- Черкасская область – 1166;
- Черновицкая область – 994;
- Черниговская область – 1311.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Сутками ранее количество новых больных тоже было рекордным, однако умерших тогда было на несколько десятков больше.