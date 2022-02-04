У еще почти 44 тысяч украинцев подтвердили коронавирус / фото ua.depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине выявлено 43 тыс. 778 больных COVID-19, в частности, заболели 4 тыс. 381 ребенок и 873 медицинских работника.

Об этом в Facebook сообщает Министерство здравоохранения.

С коронавирусной болезнью вчера госпитализировали 4 тыс. 328 человек, умерли – 174, выздоровели – 9 тыс. 497 человек.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 4 млн 213 тыс. 675 человек; выздоровели - 3 млн 660 тыс. 351 человек; умерли – 100 тыс. 983. Сделано 18 млн 404 тыс. 417 ПЦР-тестов.

Коронавирусная статистика по регионам по состоянию на 4 февраля:

  • г. Киев – 2869;
  • Винницкая область – 1356;
  • Волынская область – 1034;
  • Днепропетровская область – 2115;
  • Донецкая область – 1799; 
  • Житомирская область – 3310;
  • Закарпатская область – 882;
  • Запорожская область – 1060;
  • Ивано-Франковская область – 1959;
  • Киевская область – 1551;
  • Кировоградская область – 331;
  • Луганская область – 805;
  • Львовская область – 3791;
  • Николаевская область – 921;
  • Одесская область – 4136;
  • Полтавская область – 1202;
  • Ровенская область – 2521;
  • Сумская область – 2073;
  • Тернопольская область – 1664;
  • Харьковская область – 1789;
  • Херсонская область – 1058;
  • Хмельницкая область – 2081;
  • Черкасская область – 1166;
  • Черновицкая область – 994;
  • Черниговская область – 1311.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Инфографика Минздрава

Сутками ранее количество новых больных тоже было рекордным, однако умерших тогда было на несколько десятков больше.

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