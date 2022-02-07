За последнюю неделю появились новые аналитические материалы, касающиеся штамма "Омикрон" и коронавирусной инфекции.

"Омикрон"-волна COVID-19 в среднем вызывает 9 смертей на 1000 случаев заболевания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"За последнюю неделю появились новые аналитические материалы, касающиеся штамма "Омикрон" и коронавирусной инфекции, в частности, новый отчет от CDC показывает, что "Омикрон"-волна в среднем вызывает 9 смертей на 1000 случаев заболевания, тогда как во время "Дельта"-волны умирало в среднем 13 человек из 1000 инфицированных", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что благодаря более мощной системе тестирования (более 100 тысяч ПЦР-тестов и более 80 тысяч антигенов за сутки) в Украине способны выявлять больше случаев заражения, тем самым выдерживая среднеевропейский уровень тестирований.

"Отмечу, что благодаря вакцинации при 40 тысяч случаев в сутки мы имеем не более 4 тысяч госпитализированных. То есть лишь каждый десятый выявленный случай госпитализируется. Во время осенней волны мы госпитализировали каждого четвертого", - добавил глава Минздрава.

Читайте такжеУкраина получила 60 тысяч курсов препарата "Молнупиравир" от COVID-19 (видео)

Как сообщал УНИАН, по словам Ляшко, в ближайшие две недели количество новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. человек в сутки.

За прошедшие сутки в Украине выявлено 23 тыс. 378 больных COVID-19. С коронавирусной болезнью вчера госпитализировали почти 2,7 тыс. человек, умерли – 115.