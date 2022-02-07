В нашей стране фиксируется рост количества новых случаев коронавирусной болезни, отметили в Минздраве.

В ближайшие две недели количество новых случаев COVID-19 в Украине может возрасти до 60 тыс. человек в сутки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

Он отметил, что четвертую неделю подряд в Украине фиксируется возрастание количества новых случаев коронавирусной болезни. За прошедшую неделю зарегистрировано 242 тысячи 942 случая.

"В Украине прирост новых зарегистрированных случаев за текущие семь дней составил +44%. То есть это первая неделя из четырех последних, когда количество случаев за неделю не удвоилось. Согласно нашим прогнозам, в ближайшие две недели эта цифра еще может возрасти – до 60 000 человек в сутки", – заявил министр.

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Он объяснил что учитывая опыт других стран, где от начала возрастания заболеваемости до пика проходит около одного месяца, а в Украине возрастание продолжается четыре недели подряд, на следующей, пятой недели, также ожидается возрастание заболеваемости, а уже с седьмой недели заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявлено 23 тыс. 378 больных COVID-19. С коронавирусной болезнью вчера госпитализировали почти 2,7 тыс. человек, умерли – 115.

Записаться на вакцинацию в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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