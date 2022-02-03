В настоящее время больше всего госпитализаций фиксируется в западных областях.

В западных областях, где наименьший процент вакцинированных лиц, наблюдается стремительный рост количества госпитализированных с COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Так, Ивано-Франковская область лидирует по заполненности ковидных отделений - 64,8% (2193 человека). Также высокий уровень госпитализаций зафиксирован в Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской областях.

В целом в стране заполненность коронавирусных отделений составляет 38%. Сейчас госпитализированы 26 681 человек.

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Кроме этого, в Минздраве дали советы, как не заразиться штаммом "Омикрон". В частности, обязательно вакцинироваться и получить бустерную дозу прививки против COVID-19.

Соблюдать противоэпидемические правила: носить маски, избегать скопления людей, тщательно мыть руки, избегать физических контактов, соблюдать социальную дистанцию.

Надо отложить поход в заведения общественного питания до стабилизации ситуации. Лучше заказать доставку или еду навынос.

Воздерживаться от туристических путешествий до стабилизации ситуации. Если же необходимость в поездках, стоит соблюдать карантинные меры.

При этом в Минздраве предупредили, что вакцинированным также стоит придерживаться противоэпидемических правил.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксировано рекордное количество новых больных коронавирусом -почти 40 тыс. человек. В числе заболевших также 4446 детей и 1035 медработников. За сутки были госпитализированы 4136 человек; зафиксировано 210 летальных случаев; выздоровели 9380 человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.