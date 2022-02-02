Врач советует сделать все для того, чтобы организму было легче существовать в рабочем режиме.

Известный украинский врач Евгений Комаровский, отвечая на вопросы своих читателей, рассказал, нужно ли посещать каких-то врачей и сдавать какие-то анализы после коронавирусной инфекции, чтобы понять свои слабые места, на которые стоит обратить внимание.

Так, на своей странице в Instagram, медик отметил, что не существует универсального протокола или четкого алгоритма обследования и посещения специалистов для тех, кто выписался из ковидного стационара.

"Я считаю, что лучше всего на пару месяцев посетить какой-нибудь загородный дом или дачу, и там, в деревне, на свежем воздухе, в тишине, без людей и стрессов, постепенно увеличивать физические нагрузки. Одновременно спрятать подальше телевизор, не смотреть и не слушать новости, окружить себя хорошими людьми, а не заниматься поиском новых болезней в поликлиниках и лабораториях — вот вам лучший рецепт реабилитации после ковида", - отметил Комаровский.

Читайте также"Уцелеть нереально": Комаровский назвал главные различия штаммов "Дельта" и "Омикрон"Кроме того, врач советует сделать все для того, чтобы организму было легче существовать в рабочем режиме — обеспечить чистый, прохладный и влажный воздух, побольше гулять и посильно нагружать себя физически.

"Именно это нужно человеку для восстановления после любого стационара" - уверяет Комаровский.

"Теоретически ваш семейный врач, которому вы доверяете, после подробного рассказа о вашем состоянии может посоветовать, что вам надо принимать или проверить. Лично я, если бы выписался из ковидного стационара, месяцок бы отдохнул, а потом бы сделал УЗИ с головы до ног и с ног до головы, обязательно кардиограмму, общий анализ крови. И, наверное, пока на этом остановился — дальше будет видно. А еще я бы обязательно контролировал себе артериальное давление", - сообщил врач.

Напомним, ранее Комаровский рассказал, как быстро избавиться от кашля.

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