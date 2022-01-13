Премьер-министр провинции Франсуа Лего заявил что люди, не сделавшие первую дозу вакцины, должны будут заплатить взнос.

Канадская провинция Квебек будет взимать "налог на здоровье" с жителей, не привитых от коронавируса.

Только около 13% жителей Квебека не привиты, но они составляют почти половину всех случаев госпитализации с коронавирусом, сообщает Би-би-си. Кроме этого, в Квебеке зарегистрировано самое большое число смертей от COVID-19 в Канаде.

Согласно федеральным данным, к 1 января 85% жителей провинции получили хотя бы одну дозу вакцины.

Премьер-министр провинции Франсуа Лего заявил на пресс-конференции, что люди, не сделавшие первую дозу вакцины, должны будут заплатить взнос. Размер его еще не назван, но, по его словам, он будет немаленьким.

"Я думаю, что сейчас это вопрос справедливости по отношению к 90% населения, которое пошло на определенные жертвы, - сказал Лего. - Я полагаю, что мы им обязаны".

Число умерших от коронавируса в Квебеке достигло 12 тыс. человек. В предыдущие сутки было зарегистрировано 62 смерти - это соответствует уровню января 2021 года, до начала массовой вакцинации в провинции. Среди пациентов, находящихся в реанимации, количество непривитых составляет 45%.

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Кроме того, на прошлой неделе власти провинции объявили, что для покупок в государственных магазинах, где продают марихуану и алкоголь, потребуется свидетельство о вакцинации.

В Квебеке также действует комендантский час (уже второй за время пандемии) с 22:00 до 05:00.

Где еще штрафуют непривитых

Квебек - не единственный регион в мире, штрафующий непривитых. С конца января невакцинированные греки старше 60 лет будут платить 100 евро штрафа месяц, а в Сингапуре пациентам с коронавирусом приходится самостоятельно оплачивать медицинские счета, если у них нет прививки. Также за отсутствие вакцинации от коронавируса штрафы ввела Италия.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.