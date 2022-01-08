Кроме доступа в офисы, так называемый "зеленый паспорт" понадобится и для похода в парикмахерскую или к косметологу.

В Италии 1 февраля вводятся штрафы для невакцинированных от коронавируса граждан старше 50 лет. Им грозит штраф в размере 100 евро.

Кроме того, с 15 февраля будут штрафовать и непривитых сотрудников частных и государственных компаний, а также фрилансеров, сообщает La Repubblica.

Чтобы выйти на работу, итальянцы должны будут показать "зеленый паспорт" с отметкой о бустерной дозе вакцинации или перенесенном коронавирусе.

Ответственными за наличие "зеленого паспорта" у сотрудников являются работодатели, которым грозит от 400 до 1000 евро штрафа, если у подчиненного не окажется такого документа. Самому сотруднику грозит штраф в размере от 600 до 1500 евро.

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Если сотрудник не вышел на работу по причине отсутствия "зеленого паспорта", то будет считаться, что он отсутствовал без уважительных причин, и работодатель имеет право лишить его оплаты труда.

Наказание не распространяется на тех, у кого официально подтверждены противопоказания к вакцинации.

Кроме того, с 20 января для посещения парикмахерских и косметологических кабинетов нужно будет также показать "зеленый паспорт", но без отметки о бустерной дозе, с 10 января это правило распространится на проезд в общественном транспорте, с 1 февраля – на госучреждения, магазины и банки. При этом для посещения аптек и продуктовых этот документ требоваться не будет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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