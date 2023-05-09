В калифорнийском отчете говорится, что штамм XBB.1.16 заразен, но не должен вызывать беспокойства по поводу возвращения к ранней стадии пандемии.

Новый штамм Covid, который, по предположениям некоторых представителей здравоохранения, может быть связан с конъюнктивитом, вызвал незначительную тревогу относительно вируса, несмотря на постоянное уменьшение количества случаев заболевания и смертей.

Эксперты по инфекционным заболеваниям, однако, говорят, что это часть нормального развития для такого вируса. Об этом пишет The Guardian.

В конце апреля департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес обнародовал предупреждение, в котором говорилось, что люди, инфицированные штаммом XBB.1.16, который в социальных сетях прозвали Arcturus, "могут иметь большую вероятность получить конъюнктивит как симптом инфицирования Covid".

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Этот штамм, вероятно, более заразен, чем другие недавние варианты, и люди должны "принять те же разумные меры предосторожности, чтобы избежать заражения", говорится в отчете.

Но, по мнению инфекционистов, этот штамм не должен вызывать опасений относительно возвращения к предыдущим стадиям пандемии.

"Это как с мальчиком, который кричал о волке. Беспокойство заключается в том, что если вы будете кричать "волк" каждый раз, когда появляется новый штамм, хотя на самом деле нет причин для повышенного уровня беспокойства, вы потеряете доверие со стороны общества", - сказала эпидемиолог Селин Гундер.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, число случаев заболеваний коронавирусом, госпитализаций и смертей неуклонно уменьшается с января.

Общество также продолжает постепенно возвращаться к нормальной жизни, большинство людей больше не носят маски в общественных местах.

Штамм Arcturus не является "вариантом, вызывающим беспокойство", потому что "хотя он очень заразен, он не кажется более серьезным", чем другие штаммы, сказал эксперт по инфекционным заболеваниям из Медицинской школы Университета Вандербильта Уильям Шаффнер.

По его словам, существующие вакцины против коронавируса также хорошо защищают от этого штамма.

Также способствует то, что среди населения в целом уже существует больший иммунитет против коронавируса. Это "самая большая движущая сила изменений в степени тяжести и в том, как вирус влияет на людей", - сказал профессор эпидемиологии в Университете Северной Каролины Джастин Лесслер.

"Похоже, что новый штамм является частью развивающегося вируса. Все признаки указывают на то, что мы живем в мире, похожем на грипп, где вирус продолжает, продолжает и продолжает развиваться, и ускользает от иммунитета. Из-за этого у нас будут повторные эпидемии", - сказал Лесслер.

При таком сценарии политики и общество должны поговорить о том, "сколько смертей мы готовы терпеть" и сколько "потратить, чтобы предотвратить смерть и уйти от нее. Это оценочное суждение; это не эпидемиологическое заключение", - сказала Селин Гундер.

В то же время существуют полезные меры предосторожности, которые люди могут предпринять против вируса, такие как вакцины, ношение масок и экспресс-тесты, добавил Джастин Лесслер.

"Если вы являетесь кем-то или живете с кем-то, кто находится в зоне особого риска, я считаю, что осторожность оправдана. И у нас все еще есть хорошие инструменты, чтобы помочь с этим", - сказал Лесслер.

Пандемия коронавируса - последние новости

Как сообщал УНИАН, 5 мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила об отмене статуса пандемии коронавируса COVID-19. В то же время глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что, несмотря на отмену чрезвычайной ситуации, COVID-19 не исчез полностью.

В конце января 2023 года Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 все еще вызывает крайнюю обеспокоенность и представляет опасность для населения Земли.

Пандемию коронавируса ВОЗ объявила в начале 2020 года из-за мутировавшего коронавируса SARS-CoV-2. Существует несколько предположений происхождения вируса - рассматриваются как естественное возникновение, так и утечка опасной инфекции из лаборатории, возможно в Китае, где были выявлены первые случаи заражения. В феврале в ВОЗ признали, что расследование происхождения COVID-19 зашло в тупик и призвали Китай поделиться данными о болезни, особенно относительно начальных стадий ее распространения.

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