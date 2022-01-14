Разработанный препарат использует "более широкий подход" и должен обеспечить защиту от всех вариантов коронавируса сразу - как уже существующих, так и возможных.

Американские военные медики объявили об успехе первой фазы клинических испытаний новой вакцины откоронавируса.

Препарат, разработанный в Национальном военно-медицинском центре им. Уолтера Рида, обещает защиту не только от "Омикрона", но и от всех остальных ныне существующих вариантов коронавируса и даже - частично - от других, родственных ему инфекций, сообщает Би-би-си.

Появление "Омикрона" довольно сильно спутало карты разработчикам вакцин. Не только тем, что этот вариант коронавируса намного чаще заражает уже привитых и переболевших, но и тем, что ученые убедились: по мере мутации вирус начинает все лучше обходить иммунную защиту человека.

В американском Национальном центре Уолтера Рида (WRAIR) уверяют, что нашли решение этой проблемы: ферритиновая вакцина SpFN уже показала отличные результаты в ходе лабораторных опытов с животными (сначала прививали мышей, потом макак) и даже прошла первую фазу клинических испытаний на людях.

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Как уверяет глава отделения новых инфекционных заболеваний центра Кайвон Моджаррад, разработанный его командой препарат использует "более широкий подход" и должен обеспечить защиту (по крайней мере частичную) от всех вариантов коронавируса сразу - как уже существующих, так и возможных - тех, что могут появиться в результате еще не произошедших мутаций.

По словам Моджаррада, в результате такой прививки иммунный ответ получается "значительно более мощным, если сравнивать с другими вакцинами".

Разработка SpFN (спайк-ферритиновых наночастиц) началась задолго до текущей пандемии. Изначально военные медики пытались изобрести прививку, способную защитить от предшественников нынешнего коронавируса: "атипичной пневмонии" (SARS) и Ближневосточного респираторного синдрома (MERS), а в идеале - и от их ближайших родственников, в том числе и от Sars-Cov-2.

"В качестве объекта для исследования мы берем целое вирусное семейство. Изучив какое-то свойство конкретного вируса, мы смотрим, как оно проявляется у его "ближайших родственников", - объясняет доктор Моджаррад, который называет мутировавшие варианты вируса "двоюродными братьями" оригинального штамма.

В отличие от некоторых уже используемых вакцин от COVID-19 , разработка военных медиков США неприхотлива в смысле условий хранения: в обычном домашнем холодильнике она может находиться по меньшей мере месяц - и не потерять свойств.

"Такой широкий подход дает нам возможность разрабатывать универсальные вакцины и другие медикаменты для профилактики и лечения заболеваний, вызываемых всем вирусным семейством", - уверяет он.

О том, что будущая вакцина с высокой вероятностью сможет защитить от всех вариантов Sars-Cov-2, разработчики из WRAIR заявляли еще в июне 2020 года.

А в начале 2022-го объявили об успехе первой фазы клинических испытаний SpFN с участием 72 волонтеров. Полные исходные данные исследования широкой публике пока не представили: они ждут публикации в одном из медицинских журналов.

Впрочем, эксперты к заявлениям разработчиков вакцины относятся скептически и даже высказывают сомнения по поводу возможности создания подобного препарата.

Профессор Фармацевтической школы Университета Мэриленда и старший редактор Британского медицинского журнала BMJ Питер Доши говорит, что довольно скептически относится к самой идее разработки подобного препарата.

"Аналогичные заявления от разработчиков вакцины от гриппа я слышу уже даже не годами, а десятилетиями", - уверяет эксперт.

"И грипп, и Sars-Cov-2 относятся к типу быстро мутирующих РНК-вирусов, которые постоянно дают все новые и новые варианты, - объясняет он. - Так что лично у меня нет ответа на вопрос, какую часть вирусного генома можно признать достаточно стабильной и неизменной, чтобы на ее основе разработать единую вакцину, которая не будет устаревать по мере появления новых мутаций".

Это мнение разделяет и профессор доказательной медицины Оксфордского университета Том Джефферсон.

"История знает массу примеров неудавшихся вакцин и антивирусных препаратов, - напоминает он. - Изобрести что-то подобное невероятно сложно".

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