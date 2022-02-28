Список аптек будет пополняться.

В Киеве создали карту, на которой можно узнать, какие аптеки работают.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO), заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

"На карте можете просмотреть, есть ли в наличии инсулин в аптеке. Также карта доступна в приложении Киев цифровой", - написал Оленич.

Список аптек будет пополняться.

Карта доступна по ссылке - https://cutt.ly/GAqtqtN

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня заработают продуктовые магазины и коммунальный транспорт. Магазины в столице будут открываться постепенно в течение дня, а в схему движения коммунального транспорта столицы внесены изменения из-за установленных в городе фортификационных сооружений.

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