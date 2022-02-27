Глава Минздрава отмечает, что тот, кто сегодня не открыл аптеку из-за страха, "должен пересмотреть свою позицию".

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал аптекарей выйти на работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

"Некоторые аптеки закрылись из-за того, что не пришли работать фармацевтические работники. Поэтому я обращаюсь к тем, кто сегодня может прийти в аптеку, но не пришел по тем или иным причинам. Нашим ребятам на передовой сегодня не легче. И они своим примером показывают, что мы все должны выполнять свою работу", - отметил чиновник.

Он добавил, что тот, кто сегодня сомневался и не пришел в аптеку, не открыл ее из-за страха, "должен пересмотреть свою позицию".

"Сегодня вы должны прийти, открыть и отпустить: инсулин или другой жизненно важный лекарственный препарат. Поскольку, возможно, кто-то нуждается в этом препарате не меньше, чем раненый боец", - добавил Ляшко.

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