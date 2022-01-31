Жительницу Кирьят-Бялика госпитализировали в больницу в Хайфе из-за кровоизлияния в мозг.

В Израиле впервые пересадили легкие и печень женщины-доноры, которой на момент смерти было 86 лет.

Об этом сообщили в медицинском центре Шиба, пишут Факты.

Жительницу Кирьят-Бялика Клару Элькаям госпитализировали в больницу Рамбам в Хайфе из-за кровоизлияния в мозг. Врачи приложили все усилия, чтобы сохранить ее жизнь, однако спасти ее не удалось.

Родные женщины попросили медиков исполнить ее последнее желание и пожертвовать органы для спасения другого человека.

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Легкие пересадили 65-летнему мужчине после того, как врачи определили, что они могут функционировать полноценно и эффективно, даже если речь идет о доноре, который ранее не считался идеальным донором.

По словам директора Службы трансплантации легких у Шиби Лирана Леви, донорка, кроме ее пожилого возраста, не имела в анамнезе курения, а ее легкие сохраняли нормальную функцию. Сейчас реципиент выздоравливает и восстанавливается.

Кроме того, печень женщины также имплантировали больной пациентке, которая долго ждала операцию через редкую группу крови.

"Когда мы получили пожертвование от 86-летнего донора, мы поняли, что это возможность для нее. Мы использовали новую технологию оздоровления печени перед трансплантацией", – рассказал директор отделения хирургии печени, поджелудочной железы и трансплантации больницы профессор Нор Любецкий.

Специалисты также отметили, что в последние годы они нарушили лимит возраста донора, ведь главный критерий – это функция органа.

"Клара была человеком, исполненным благодати, радости жизни, любви к человеку. Она жила нестандартно, ежедневно создавала прецеденты, а в реальности расстояния и страха создавала встречи, любовь, близость и радость", – говорят родные доноры.

Напомним, недавно в США пациенту без COVID-прививки отказали в пересадке сердца.

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