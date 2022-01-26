По словам отца 31-летнего мужчины, который ждет трансплантации, вакцина от коронавируса противоречит "основным принципам его сына, он в это не верит".

В больнице Бостона (США) отказали пациенту в пересадке сердца отчасти потому, что он не вакцинирован против коронавируса.

Как пишет ВВС. Украина по словам отца 31-летнего Диджея Фергюсона, его сын остро нуждается в новом сердце, но больница исключила его из своего списка. Мужчина рассказал, что вакцина от коронавируса противоречит "основным принципам его сына, он в это не верит".

В больнице в свою очередь заявили, что соблюдают правила: "Учитывая дефицит доступных органов, мы делаем все возможное, чтобы пациент, которому пересадили орган, имел наибольшие шансы на выживание".

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Представитель больницы отметил, что они требуют от кандидатов на трансплантацию иметь прививку от COVID-19 и вести соответствующий образ жизни, чтобы создать наилучшие шансы для успешной операции, так и "оптимизировать выживания пациентов после трансплантации, учитывая, что их иммунная система сильно подавлена".

Учитывая заявление больницы можно сказать, что причиной отказа пациенту могли быть и другие факторы, кроме отсутствия вакцинации. Но медики отказались обсуждать детали, ссылаясь на конфиденциальность информации.

Вместе с тем Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) поощряет реципиентов трансплантации и тех, кто находится в их ближайшем окружении, получить полную вакцинацию и бустерную дозу от коронавируса.

Доктор Артур Каплан, руководитель отдела медицинской этики в Школе медицины Гроссмана Нью-Йоркского университета, в комментарии CBS News отметил, что после любой трансплантации органов иммунная система пациента почти не работает, и даже обычная простуда может оказаться смертельной.

"Органов не хватает, мы не собираемся раздавать их тем, кто имеет низкие шансы выжить, когда другие, кто вакцинирован, имеют больше шансов выжить после операции", - говорит медик.

Отметим, сейчас от коронавируса полностью вакцинированы чуть более 63% населения США, и около 40% американцев получили третью бустерную дозу.

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