Врачи спасают защитников Украины, которые получают на фронте очень серьезные ранения.

В Днепре медики спасают наших военных от ампутаций. Они собирают героев практически "по частям". Иногда медикам приходится проводить операции по 10 часов.

Однако это делается не просто так, ведь спасенные бойцы благодарят и спешат снова пойти на фронт, чтобы поскорее приблизить нашу победу. В новом сюжете ТСН рассказали о невероятной работе медиков.

Журналисты пообщались с защитником Украины Юрием, который получил серьезное ранение под Бахмутом, когда он и его собратья отбивали атаку пехоты рашистов. Он едва не потерял руку.

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Медики собирали кости плеча защитника, однако этого было мало. Юрию пришлось делать пересадку комплекса тканей со спины и пересаживать с голени расщепленный трансплантат. Врач рассказал, что это было комбинированное восстановление полностью оголенной плечевой кости, которая сейчас приживается.

В больнице встретили еще одного бойца Сергея, который получил крайне сложную травму головы. Он не помнит, как именно его ранило. По словам побратимов Сергея, во время выполнения боевого задания на него упала большая металлическая конструкция. Военного лечили несколько месяцев.

Кроме этого, врачи спасают бойцов от поражений запрещенными боеприпасами. Рашисты используют белый фосфор.Травмы от таких боеприпасов встречаются редко, однако присутствуют.

Почти все бойцы, которых медики уже спасли от ампутаций и ужасных последствий ранений, мечтают только об одном. Они хотят выздороветь и вернуться на фронт, чтобы одержать победу над врагом. А уже после победы защитники хотят увидеть своих родных.

Лечение в условиях полномасштабной войны РФ против Украины

Ранее УНИАН уже сообщал, что на фоне ракетных атак в Минздраве рассказали, как будут работать больницы в случае блэкаута. Медицинские учреждения не будут проводить плановых госпитализаций и операций.

Впоследствии стало известно, что в украинских больницах сформированы 5-суточные запасы топлива для работы автономных дизель-генераторов. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в каждом регионе сформированы оперативные штабы и от департаментов здравоохранения облгосадминистраций определены ответственные лица, которые координируют доставку топлива до учреждений здравоохранения и созданию его необходимых запасов на период длительных отключений электроэнергии.

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