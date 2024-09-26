Женщина поздно обратилась за медпомощью, а также имела тяжелую сердечную патологию.

В Хмельницком от лихорадки Западного Нила умерла 60-летняя местная жительница, у которой заболевание спровоцировало воспаление оболочек головного мозга. Об этом заявила заведующая отделением для лечения взрослых больных с инфекционными поражениями нервной системы Хмельницкой инфекционной больницы Елена Маркевич, сообщает Zaxid.net.

"Женщина поздно обратилась за медицинской помощью, когда лихорадка Западного Нила уже привела к менингоэнцефалиту (воспаление оболочек головного мозга - УНИАН.). Это повлекло инсульт, а поскольку пациентка еще имела сопутствующее заболевание - тяжелую сердечную патологию, спасти ее жизнь не удалось", - отметила Маркевич.

По словам заведующей отделением, 60-летняя хмельничанка попала в больницу через неделю после того, как заболела лихорадкой - 13 сентября, а умерла 17 сентября.

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"Всего с начала сентября в нашем медучреждении находились шесть больных лихорадкой Западного Нила в возрасте от 20 до 70 лет. Все пациенты при госпитализации жаловались на резкое повышение температуры тела до 39,9°C, головную боль, боль в горле, мышцах, суставах и спине, слабость, тошноту. Одна женщина умерла, а всех остальных в удовлетворительном состоянии уже выписали домой", - рассказала Маркевич.

Что известно о болезни

Лихорадка Западного Нила - это вирусная болезнь, которая чаще всего передается через укусы комаров. В тяжелых случаях сопровождается лихорадкой, воспалением мозговых оболочек и вещества головного мозга, лимфаденопатией, поражением слизистых оболочек, экзантемой.

80% людей, которые заразились вирусом, переносят это заболевание без симптомов. Против лихорадки Западного Нила не существует вакцины, ее лечат симптоматически.

В августе сообщалось, что в Киеве от лихорадки Западного Нила умерли три человека из 17 инфицированных.

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