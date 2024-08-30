Переносчиками смертоносной инфекции являются определенные виды комаров и крайне редко возможно контактное заражение кровью больных животных.

В Киеве от гарячки Западного Нила умерли три человека из 17 инфицированных, у которых был подтвержденный диагноз.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА), с начала лета в КНП "Свято-Михайловская клиническая больница г. Киева" на лечении находились 17 пациентов с таким диагнозом.

Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург сообщила, что среди больных - 10 мужчин и 7 женщин, которые являются жителями разных районов столицы, а также два человека - из Киевской и Черкасской областей. По ее словам, они нуждались в стационарном лечении из-за тяжести состояния. Трех инфицированных врачи не смогли спасти из-за тяжелого осложнения гарячки - менингоэнцефалита.

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По информации инфекционистов, в Украине вирус гарячки Западного Нила отнесен к особо опасным и по международным стандартам ВОЗ относится к IV группе риска.

В сообщении сказано, что главным источником раячки Западного Нила в природе являются в основном перелетные птицы, в крови которых высокие концентрации вируса циркулируют от 14 до 200 дней. При этом переносчиками заболевания являются определенные виды комаров, которые инфицируются во время питья крови, а затем с укусами могут инфицировать животное или человека. Крайне редко человек может инфицироваться через контакт с кровью больных животных.

Симптомы гарячки Западного Нила

Болезнь начинается остро - озноб и быстрое повышение температуры тела, сопровождающееся интоксикацией. Период гарячки длится от 2 до 6 дней.

В тяжелых формах может развиваться менингит или энцефалит.

Лечение гарячки Западного Нила

Специфической терапии пока не существует, лечение симптоматическое. Чтобы минимизировать риски именно гарячки Западного Нила, необходимо установить дома москитные сетки, использовать репелленты, а на прогулку (особенно в парки и лесные зоны отдыха) надевать вещи, которые максимально прикрывают тело.

"Со снижением температуры воздуха и исчезновением комаров опасность гарячки снижается почти до нуля", - подытожила Гинзбург.

Гарячка Западного Нила: новости

В прошлом году в Европе гарячка Западного Нила унесла жизни почти 70 человек.

Туристов, которые направляются на отдых в Испанию и Италию, призвали быть осторожными из-за обнаружения в этих странах первых в этом году случаев заражения гарячкой Западного Нила. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний сообщил, что случаи заражения были локальными, а не завезенными из тропиков.

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