Лихорадка Западного Нила в Украине диагностирована у 17 человек - трое из них умерли.

В Украине обнаружена лихорадка Западного Нила, которая забрала жизни уже трех человек. Что это за заболевание, как оно передается, а также как его распознать и чем лечить - в комментарии УНИАН рассказал врач Тарас Жиравецкий.

Ранее УНИАН рассказывал, что в Киеве были госпитализированы 17 человек с подтвержденным диагнозом лихорадка Западного Нила.

Что такое лихорадка Западного Нила

Вирус лихорадки Западного Нила в Украине относят к I группе особо опасных. По международным стандартам ВОЗ заболевание относится к IV группе риска.

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Впервые сам вирус был открыт в 1939 году. Самая серьезная вспышка "нильской" лихорадки была в 1996-1997 годах в Румынии - тогда заболели около 5 тыс. человек. В 1999 году вирус завезли Нью-Йорк, откуда он распространился по континенту. В 2018 году лихорадку фиксировали в Европе, наиболее пострадали Сербия, Италия, Греция, Венгрия и Румыния.

Что это за вирус? По своему строению он подобен другим вирусам, которые вызывают энцефалиты, а также вирусу лихорадки Денге. В природе обнаружена лихорадка Западного Нила у птиц (17 видов), в основном перелетных - высокие концентрации вируса в их крови могут находиться от 14 до 200 дней. Также, как сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины, резервуаром заболевания могут быть мелкие млекопитающие, грызуны и летучие мыши, но у них концентрация вируса намного меньше, а сам он сохраняется в организме непродолжительное время.

Лихорадка Западного Нила - как передается

Переносят заболевание многочисленные виды комаров - они инфицируются во время питания кровью птиц, а затем при укусе могут заразить животное или человека.

Контактное заражение человека кровью больного животного случается крайне редко, незначительное количество случаев инфицирования может происходить при трансплантации органов и переливании крови, грудном вскармливании, от матери к ребенку. Инфицированный человек не заразен: на сегодня нет подтвержденных случаев передачи вируса от человека к человеку при безопасных контактах.

"Бушует" болезнь летом и осенью, чаще болеют сельские жители, а также любители охоты, поэтому ее называют еще "утиная лихорадка".

Какие симптомы лихорадки Западного Нила

У большинства людей заболевание протекает бессимптомно, но у 20% наблюдаются заболевания, схожие с гриппом - резкое повышение температуры, головная боль, боль в горле, мышцах, спине, слобость, тошнота, диарея. Могут появляться высыпания на теле, увеличиваться печенка и селезенка, поражаться нервная система - менингит, энцефалит, различные признаки поражения головного мозга.

Лихорадочное состояние длится 2-6 дней и в целом клиническое течение заболевания благоприятное. Но, как уже говорили, в тяжелой форме может развиться менингит или энцефалит.

Поскольку симптомы лихорадки сходи с симптомами ОРВИ, говорит львовский врач Тарас Жиравецкий, а у нас идет пандемия коронавируса с новым штаммом "Флирт", то для диагностики лучше сделать быстрый тест: "Если тест положительный на ковид, тогда у вас ковид и не паниковать, что у вас - лихорадка Западного Нила".

В то же время, по словам врача, стать еще одним "ковидом" у нас лихорадка не может: ковид передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, а лихорадка - через комара. Риск существует лишь в зонах, где есть много комаров, которые могут кусать людей инфицированных и передавать следующим.

Лихорадка Западного Нила - лечение

"К сожалению, - говорит Тарас Жиравецкий, - специфического лечения нет, то есть, лекарств против лихорадки нет".

В случае заболевания используется симптоматическое лечение: "Мы сбиваем температуру, уменьшаем воспаление в организме и, кроме того, если идет осложнение, например, такое же бактериальное, как при ковиде или при гриппе, - даем антибактериальные препараты или стероидные гормоны, если идет серьезное осложнение этого заболевания".

Чтобы минимизировать риски болезни и самого заболевания лихорадкой, актуальны советы, как и при любом заболевании, но также необходимы и дополнительные меры:

при первых признаках заболевания сразу же обратиться к врачу и лечиться под его наблюдением;

установить на окна и двери москитные сетки - от комаров и других насекомых;

использовать репелленты;

надевать на прогулку в парк или лес одежду, которая максимально будет закрывать тело.

Есть и хорошие новости: со снижением температуры воздуха комары исчезают и опасность этой лихорадки снижается почти до нуля. "Мы не Африка, у нас уже скоро осень, и комаров столько не будет. Наше дело подождать и побороться с комарами", - говорит врач.

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