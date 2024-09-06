Человек должен заботиться о персональной защите по крайней мере в течение летнего периода, когда происходит циркуляция комаров.

Единственный механизм защиты от лихорадки Западного Нила - это применение персональных мер защиты. В то же время 80% людей, которые заразились вирусом лихорадки Западного Нила, переносят это заболевание без симптомов. Об этом в интервью "УП. Жизнь" рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Лихорадка Западного Нила - это достаточно хорошо изученное инфекционное заболевание. Да, она началась в Африке, но европейские страны также регистрируют вспышки этой болезни. В Украине мы всегда исторически имели природные очаги. То есть это означает, что эти территории исторически были характерными для лихорадки Западного Нила. Мы обнаруживали циркуляцию этого вируса как в комарах, так и точечные случаи среди людей. И чаще всего это была Одесская, Донецкая, Киевская область", - сказал он.

По словам Кузина, из-за потепления меняется циркуляция комаров, которые переносят это инфекционное заболевание, и эта циркуляция происходит более активно.

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При этом он пояснил, что комары, которые переносят лихорадку Западного Нила - это абсолютно обычные комары, которых мы встречаем в быту, они не являются какими-то регионально специфическими.

"80% людей, которые заразились вирусом лихорадки Западного Нила, переносят это заболевание без симптомов. Но, к сожалению, у 20% людей появляются клинические проявления. Чаще всего в гриппоподобной форме. Обычно инкубационный период после укуса длится от одного дня до одной недели, после резко повышается температура, иногда может быть рвота, человек может наблюдать у себя появление определенной сыпи. Тогда стоит обратиться к врачу. И здесь очень важно попытаться связать факт укуса комара с симптомами. В целом случаи, которые мы наблюдали, почти все одинаковые с точки зрения клинического течения. Это все лихорадочная форма, но в то же время эта болезнь может приводить к летальным случаям", - отметил заместитель министра.

Механизм передачи этой болезни, как сказал Кузин, очень прост: естественным резервуаром вируса являются птицы, которые прилетают на территорию Украины, украинский комар, который кусает эту перелетную птицу, получает вирус и впоследствии передает человеку.

Он подчеркнул, что единственный механизм защиты от лихорадки Западного Нила - это применение персональных мер защиты, в частности репеллентов, москитных сеток на окнах, ограничение пребывания на улице с открытыми участками тела.

"Лечения против лихорадки Западного Нила не существует. Так же не существует и вакцины. Поэтому человек должен заботиться о персональной защите по крайней мере в течение летнего периода, когда происходит циркуляция комаров. Если человек наблюдает после укуса комара резкую лихорадку, чувствует определенную аллергическую реакцию, появление сыпи или другие симптомы, пациент должен обратиться к врачу. Лечение здесь будет только симптоматическое, то есть сбивание температуры, применение противовоспалительных средств и т.д.", - рассказал главный государственный санитарный врач.

Лихорадка Западного Нила в Украине - новости

Ранее в комментарии УНИАН председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий отметил, что лихорадка Западного Нила не передается от человека к человеку, опасность представляют укусы комаров, которые переносят это заболевание.

Он подчеркнул, что больной лихорадкой Западного Нила не заразен для других. "Вирус передается через укусы комаров... Можно сравнить... с малярией... То есть малярией вы не можете заразиться от человека, а только через укус комара", - пояснил он.

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