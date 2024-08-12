В Бразилии жертвами болезни стали две молодые девушки.

В Европе зарешистрированы первые случаи заражения лихорадкой Оропуш, после того, как два человека умерли от нее в Бразилии. Теперь эксперты опасаются "неудержимого" распространения.

Как пишет Mirror, два человека, посетивших Кубу, были госпитализированы в Италии с симптомами этого заболевания по возвращении. 26-летняя женщина слегла с лихорадкой и диареей, когда вернувшись в Верону 26 мая.

Тем временем, 45-летний мужчина начал испытывать симптомы вскоре после летних поездок в Гавану и Сантьяго-де-Куба, обратившись за медицинской помощью в Фори, на севере Италии, 7 июня.

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"Мы определенно должны беспокоиться. Все меняется и может стать неудержимым", - прокомментировал ситуацию профессор иммунологии в Имперском колледже Лондона Дэнни Альтманн

А доктор Кончетта Кастильетти, возглавляющая отделение вирусологии и новых патогенов в больнице Вероны, сказала, что арбовирусы, такие как лихорадка Оропуш, лихорадка денге, лихорадка Зика или чикунгунья, представляют собой одну из чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения, к которой нужно привыкать.

Она объявнила, что изменение климата и увеличение перемещения людей рискуют сделать вирусы, которые когда-то были ограничены тропическим поясом, эндемичными даже в Европе.

В Бразилии сообщили о первых в мире случаях смерти от этого вируса. Жертвами стали две молодые женщины. Жертвы страдали от сильных болей в животе, кровотечения и гипотонии, прежде чем скончались 25 июля. Симптомы лихорадки Оропуш, схожие с лихорадкой денге, включают головные боли, высокую температуру, болезненность мышц, скованность суставов, тошноту, рвоту, простуду или светобоязнь.

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Ученые создали новый метод, который, скорее всего, поможет людям избежать опасных болезней, которые можно подхватить из-за укуса комара, а именно лихорадки Денге. Для того, чтобы этот способ был эффективным, нужно использовать дроны. Их "разбросали" сотни комаров, которых заразили специальными бактериями Wolbachia. Такие микроорганизмы не представляют опасности для людей, однако действуют на этих насекомых таким образом, что те больше не могут переносить возбудители болезней.

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